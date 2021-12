Pocho Lavezzi se reconcilió con su novia: mirá la romántica foto

Pocho Lavezzi y la modelo Natalia Borges decidieron darle una nueva oportunidad al amor.

Después de varios idas y vueltas, la diosa brasilera confirmó la reconciliación y compartió una imagen con el futbolista. "En ruta", expresó la diosa en su Insta Stories.

La pareja blanqueó su romance en plena cuarentena cuando ambos quedaron confinados en las islas Maldivas. Luego, la situación se complicó y decidieron separarse por motivos que aún se desconocen.

Pocho Lavezzi se reconcilió con su novia.

Tiempo atrás, Natalia Borges compartió algunas declaraciones polémicas en redes. Mediante un intercambio con sus seguidores en Instagram, dio algunos detalles de la ruptura con el Pocho Lavezzi.

"¿Es verdad que aún lo amás?", le preguntaron. "Me parece que él dice eso. No yo. Pero el amor no es suficiente", dijo jugando al misterio.

Natalia Borges, la novia de Pocho Lavezzi.

La novia de Pocho Lavezzi también habló con Pía Shaw apenas trascendió la ruptura y disparó "Yo rompí. No me siento preparada para hablar de ello, es una situación muy delicada", dijo sin dar más datos. "Contaría mi historia solo para alertar a otras mujeres, para que no pasen lo que yo pasé", agregó.