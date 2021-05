Reapareció Natalia Borges, ex del Pocho Lavezzi, y habló de su separación

La relación de Ezequiel "Pocho" Lavezzi y Natalia Borges comenzó como una aventura de cuarentena pero se afianzó con el correr de los meses.

La modelo brasilera viajó al país en el verano y el deportista hizo oficial su noviazgo con presentación a su familia y viajes con su hijo.

Sin embargo, las cosas no habrían terminado de la mejor manera y Natalia Borges se animó a prender el ventilador en sus redes sociales.

Mediante un intercambio con sus seguidores en Instagram, dio algunos detalles de la ruptura con el Pocho Lavezzi.

"¿Es verdad que aún lo amás?", le preguntaron. "Me parece que él dice eso. No yo. Pero el amor no es suficiente", dijo jugando al misterio.

"¿Pocho bueno o Pocho malo? ¡Se tenía que decir y se dijo! ¡Dígalo!" fue otra de las preguntas de sus followers. "Todas las personas tienen cosas buenas y malas, ¿sí? Pienso que es un gran jugador", agregó ella.

"¿Vas a contar algún día lo que pasó con el Pocho?", siguieron consultando y La respuesta de Natalia fue contundente: "Verdad, yo quiero hacer eso. Pero no sé si quieres escuchar la verdad. Muchas veces es mejor no saberlo", disparó.

Natalia Borges, sobre su ruptura con Pocho Lavezzi: "Es una situación delicada"

Natalia Borges mantuvo un perfil bajo hasta que trascendieron algunos datos sobre la ruptura. Es por esto que la diosa decidió hablar sobre la situación con Pía Shaw.

"Yo rompí. No me siento preparada para hablar de ello, es una situación muy delicada", dijo sin dar más datos. "Contaría mi historia solo para alertar a otras mujeres, para que no pasen lo que yo pasé", agregó.

AM