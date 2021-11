Yanina Screpante destrozó al Pocho Lavezzi por su conflicto y se cruzó con Latorre

Con el tema del reclamo judicial por el Penthouse que habitaba Yanina Screpante junto a su novio en Vicente López, parecía que las aguas entre la modelo y su ex, Pocho Lavezzi se habían calmado. Sin embargo hoy en "LAM" ella habló, destrozo al exjugador y terminó a los gritos con Yanina Latorre a tal punto de pedirle a Ángel de Brito que le apague el micrófono. Todo terminó en un escándalo.

"Todo lo que dicen de la otra parte (ayer estuvieron en el programa las abogadas de Lavezzi) es mentira y ejercen violencia mediática a mi persona. Nunca me hicieron un desalojo. Cuando yo pedí la atribución de vivienda esperé a que un juez tome la resolución. Luego que yo me vaya fue un acuerdo", comenzó diciendo al punto que Marta Domenech, su aboga intervino y dijo: "No había ningún problema estuvimos esperando el fallo de la corte para dejar el departamento. Ese mismo juez dijo que debíamos dejarlo y eso hicimos".

Luego Yanina no se guardó nada y dio los motivos de por qué pidió una compensación económica y por qué la merece: "Si vos googleas en 2010 Lavezzi no existía, era sólo un jugador que la rompía en su club. yo lo ayudé a comercializar su nombre, no quiero sonar soberbia pero fue así", comenzó furiosa y llegó la destrucción...

"El me decía que quería ser conocido en la Argentina y yo me moví. En el Mundial 2010 se quedó afuera del Mundial y armé una imagen de Lavezzi lo tunee todo, lo llevé a las mejores fiestas, le conseguí contactos con marcas, notas con las revistas más prestigiosas como CARAS. Yo le armé su imagen para que sea famoso. En pocas palabras yo lo hice a él que no era nadie". ¡Durísimo!

Si bien primero empezó bien el diálogo entre las Yaninas, con el correr de las preguntas se fue picando el móvil. Screpeante le dijo a la esposa de DIego Fernando Latorre que ella había divulgado que la habían desalojado cuando eso no fue así. Entonces Latorre se puso como loca y le dijo que ella no había dicho exactamente eso y que sólo había dado información que le había llegado. A Screpante esto no le cayó bien y empezaron a los gritos las dos.

Los gritos y el intercambio constante de opiniones terminaron por enfrentar a la angelita con la entrevistada quien harta de que Latorre la interrumpa le pidió a Ángel de Brito: "Apagale el micrófono por favor, sino no podemos hablar porque no para de gritarme" y finalizó: "Ella sigue gritando y después la loca soy yo". ¡Fuerte!

El tremendo cruce entre Yanina Screpante y Yanina Latorre en pleno móvil.

