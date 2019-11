Polémico like de la China Suárez a un tuit que critica la boda de Pampita

La China Suárez mostró su disconformidad por la invitación que Pampita le hizo con el motivo de celebrar su casamiento. En Los Ángeles de la Mañana mostraron un tuit que critica esta invitación, al que la actriz le puso like, dando a entender que no está de acuerdo con el horario en el cúal la modelo invito a Benjamín con su mujer.

“Acá me está mostrando Yanina un ‘me gusta’ de la China Suárez a este mensaje: ‘A mí me invitás a un casamiento después de las 12 y yo no te voy… disculpame’. Entonces, Benjamín y la China son invitados de segunda también, después de las 12, invitados sin comida”, explicó Ángel De Brito.