Una inesperada ausencia de Jorge Lanata en su programa matutino en Radio Mitre dejó a sus oyentes en alerta y preocupación.

Durante el clásico pase con Eduardo Feinmann, la ausencia del periodista no pasó desapercibida, generando sorpresa entre los seguidores del programa. Fue luego, en el horario habitual de inicio de "Lanata sin filtro", cuando se reveló la noticia: "Jorge Lanata se está recuperando, tuvo una dificultad respiratoria pero ya está bien, está en Favaloro y en cualquier momento sale, así que le mandamos un beso grande desde acá", confirmaron en el ciclo radial.

Esta situación no llega en un momento aislado. Hace apenas un mes, un video se viralizó las redes sociales mostrando a Lanata aparentemente luchando por mantenerse despierto durante la transmisión de su programa. Esto suscitó preocupaciones sobre su estado de salud, pero el propio periodista, en una entrevista reciente, desestimó cualquier especulación al respecto.

Qué dijo Jorge Lanata sobre su salud

"No me pasó nada. Yo creo que eso es un editing de situaciones que a mí me agarraron con cara de que me estaba durmiendo. No me puedo dormir en el programa porque soy el único boludo que habla cuatro horas", aclaró Lanata sobre el episodio reciente.

Además, lanzó críticas hacia aquellos que difundieron el video, sugiriendo motivaciones políticas detrás de su aparición en los medios.

Sin embargo, la preocupación persiste entre sus seguidores, quienes aguardan ansiosamente noticias sobre su recuperación. Por ahora, solo queda esperar por más detalles sobre la salud de Jorge Lanata.