Wanda Nara no solo tuvo que enfrentar un gran problema de salud recientemente, sino que también tuvo que enfrentarse a los medios luego de que Jorge Lanata asegurara al aire que la empresaria tenía leucemia antes de que ella pudiera contarle a su familia.

Ahora, luego de que la ganadora del Bailando por un Sueño Italiano revelara que su cuerpo está reaccionando bien a los tratamientos, Zaira Nara habló con Intrusos sobre la actitud del periodista.

Imagen reciante de Zaira Nara.

La hermana de Wanda comenzó al aire del ciclo de América TV: "Yo entiendo que cuando se trata de un personaje tan popular y tan famoso como es mi hermana, que está esa desesperación por quien da primero la noticia", y detalló: "Por qué el que de primero una noticia de Wanda va a tomar una repercusión enorme".

Además, Zaira Nara defendió en cierta manera a Jorge Lanata luego de su actitud ante la enfermedad de Wanda Nara: "Yo siento en lo particular, porque le e hecho un par de entrevistas a Jorge, para mí no lo hizo de mala leche", y agregó sin filtros: "Lo hizo por qué abrumado con la noticia al tener que rellenar un momento fue como 'Che si es esto ¿Por qué no lo dicen?'".

Zaira Nara también criticó el accionar de Jorge Lanata

A pesar de esa justificación, la modelo aclaró que esta actitud no le gustó a su familia: "A mí me parece que fue eso, obviamente que en mi familia cayó muy mal y también te digo que no está bueno que sobre una enfermedad, si los protagonistas no están hablando de eso, se salga a decir".

Por último, Zaira Nara explicó en vivo: "Dieron una certeza de un diagnóstico que la realidad es que ni nosotros ni la protagonista, que era mi hermana, lo sabía en ese momento", y sumó indignada: "Hubo todo una falta de respeto de mucha gente que cayó mal".

J.C.C