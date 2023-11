Jorge Lanata recibió el alta y, después de varios días de internación, comienza su recuperación en su casa.

El conductor ingresó a la Fundación Favaloro después tener 38 grados de fiebre y un cuadro severo de neumonía. “Tengo neumonía, me están pasando por vía antibióticos y me tengo que quedar acá hasta que mejore la situación y me pueda ir a casa”, había contado Jorge Lanata a sus seguidores.

Ya desde su casa, el conductor de PPT tuvo fuerzas y logró recibir de manera virtual el premio a "Mejor Presentador de programa informativo" por #HACHE , la serie de documentales producción de Mandarina para Star Plus.

De qué se trata HACHE, la serie documental de Jorge Lanata

HACHE es una serie de documentales que interpela a la condición humana, donde Jorge Lanata indaga sobre temas que lo conmueven, problemáticas sociales que abren nuevas preguntas sobre nuestro futuro.

En cada capítulo, Jorge Lanata comienza una investigación que lo conduce a descubrir las historias de quienes enfrentan los nuevos desafíos de este siglo, atravesados por mandatos culturales y pensamientos secretos. Los capítulos transcurren en distintas ciudades de América, donde vemos cómo se viven los problemas cruciales del ser humano en cada cultura y sociedad.