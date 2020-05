Profundamente devastada, Susana Giménez recordó a Goldie Legrand

Susana Giménez, entre lágrimas, recordó a Goldie Legrand. La mujer falleció hace escasas horas en su casa de Martínez, en donde se encontraba realizando la cuarentena obligatoria por el brote de coronavirus en la Argentina. La hermana melliza de Mirtha Legrand, murió a los 93 años.

En comunicación directa con Telefe Noticias, la diva de los teléfonos contó la relación maternal que tenía con la retirada actríz, También detalló sus últimas anécdotas juntas y la conversaciones en la que fueron protagonistas hace algunos días.

"Estoy muy triste. Para mi era muy importante. Hablábamos mucho y siempre me decía acordate que desde que no está Lucy que era mi madre, estoy yo. Me llamó y me lo dijo Chiquita, empecé a gritar y me dijo que le va a hacer mal", comenzó diciendo Susana bajo la atención de Rodolfo Barili y Cristina Pérez.

La diva contó cómo se enteró de la trágica noticia: "Me lo dijo Chiquita. Empecé a gritar como loca y ella también. Le dije que le iba a hacer mal, y ella me dijo sí, me va a hacer mal; y cortó".

Entre una profunda angustia y notablemente quebrada, Giménez aseguró: "Una persona maravillosa, tierna, dulce. Siempre me mandaba libros fabulosos. El lunes me mandó una torta, ahora me la voy a comer para ella. Todo era amor", dijo llorando.