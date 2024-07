A horas de la final de la Copa América, Rodrigo De Paul sorprendió a todos ya que decidió cambiarse el look por completo. La elección de tener el pelo más largo suelto o con trenzas hizo que las miradas vayan a él, pero esta vez nadie se esperaba este cambio radical.

Rodrigo De Paul con su look anterior

Hace unas horas, a través de sus redes sociales, el futbolista de la selección argentina publicó una foto donde daba a entender que se había cortado el pelo. Esto sorprendió a muchos ya que por las cábalas es difícil que alguien tome una decisión así.

La foto que publicó Rodrigo De Paul sobre su cambio de look en sus historias y luego eliminó

Finalmente se conoció el cambio de look de Rodrigo De Paul. Su peluquero subió un video donde se ve el paso a paso para llegar al resultado final. El jugador de la selección no sólo decidió raparse sino que también teñirse el pelo.

Y para eso De Paul tuvo una ayuda muy especial. En el video se la ve a su hija Francesca poniéndole el producto que le dejó el pelo de color rubio. El futbolista aprovechó el momento para sumar un recuerdo más junto a su hija, a Francesca se la veía feliz ayudando a su papá.

Las críticas a Rodrigo De Paul por su decisión de cambiarse el look

Argentina es un país donde las cábalas se cumplen a raja tabla y está decisión de Rodrigo De Paul a muchos usuarios en redes no les gustó tanto. Varias personas publicaron la foto con la que se enteraron del cambio de look y no podían creer que justo antes de la final decida hacer un cambio tan grande.

Pero muchos otros usuarios recordaron la foto que Tini Stoessel en su momento había publicado cuando decidió cortarse el pelo. Da la casualidad que la foto publicada y luego borrada por De Paul es muy similar.

Uno de los comentarios en las redes sociales por el cambio de look de Rodrigo De Paul

Los usuarios de Instagram comenzaron a compararlas y hacer varios memes con partes de una canción del disco de Tini, 'Mechón de pelo'. "De Paul se cortó un mechón de pelo", "En su mechón de pelo era", "Por que De Paul se despertó y ahora le importa posta", fueron algunos de los cometarios sobre la foto de Rodrigo que es muy similar a la de su ex, Tini.

Rodrigo De Paul con su nuevo look para la final de la Copa América

Por estas publicaciones de distintos usuarios, el futbolista de la selección argentina fue tendencia en X (antes Twitter) y se llevó comentarios de todo tipo. Pero seguro él se queda con el momento compartido con su hija y su nuevo look que muy bien le queda.

C.S.