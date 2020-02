Reapareció Mati Napp y habló de su romance con Flor Vigna

Mati Napp reapareció públicamente después de unas extensas vacaciones. El reconocido coach de ShowMatch se refirió a su mediático romance con Flor Vigna y fue sincero.

“Estoy muy bien, disfrutando. Me fui de vacaciones, que hace siete años que no me tomaba vacaciones. Estoy soltero. Ahora no estoy de novio, igual me engancho fácil”, dijo en Los ángeles de la mañana.

“¿Extrañás a Flor?”.le preguntaron en el ciclo y el coreógrafo disparó: “Un montón, la verdad jajaja ¿Qué es esa pregunta? ¿Vivimos todo del pasado? No, la verdad es que estoy tranquilo. Ya a unas semanas antes de que termine el programa, estaba mejor. Sí tuve mis días y mis momentos pero al final del programa ya estaba bien”.

Luego, "las angelitas" quisieron indagar más sobre la decisión de mezclar el trabajo con el amor. “¿Estás seguro de que no te arrepentís? No te voy a preguntar más porque somos amigos”, dijo Yanina Latorre. “Hubo momentos malos, pero la verdad es que me voy a quedar con los momentos lindos”, reconoció él.

“¿Nunca dijiste ‘qué boludo soy, ¿por qué me metí en esto?’” insistió la rubia y Mati contestó: “Eh… sí, capaz en algún momento sí. Pero ahora no, estoy muy tranquilo y frío. Estuvo bien, aprendí mucho de todo”.