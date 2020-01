La sorpresiva revelación de Dyhzy: “Me hice las tetas"

View this post on Instagram

Me visto de gala para pegarle una patada en el ojete al 2019 🥂 ✨ El 2020 lo tengo planeado como el año en el que voy a hacer cosas increíbles y esforzarme el triple en todos mis proyectos. El 2019 fue un año que empezó fatal, mejoró, y terminó fatal. 2020 va a ser un año en el que no bajaremos los brazos u seguiremos luchando por la igualdad que todes nos merecemos, en el que lucharemos hasta el hartazgo para que el acoso y la discriminación sean visibilizados como problemas, asi de esa forma podamos también terminar con eso. Yo soy de ustedes bellxs, y la lucha la llevamos todxs juntxs 💕 Disfruten fin de año con quienes aman y sin compromisos, denlo todo 💕 SI VAN A ESCAVIAR NO MANEJEN ⚠️ y por favor díganle no a la pirotecnia 🧨 🚫 Que empiecen el año 10/10 💕💕 Also this vestido es de @shampein_ a quien amamos y deberiamos tomar como referente de la moda OKAY?