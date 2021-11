Revelan detalles del romance de Mario Guerci y una bailarina que no es Silvina Escudero

Mario Guerci se convirtió en el galán de la temporada y ya muchas mujeres del medio han sido vinculadas al participante de "La Academia".

Luego de que se hablara sobre un posible affaire con Silvina Escudero, Paula Varela reveló en Intrusos que la bailarina con que realmente está saliendo Guerci es: Soledad Bayona.



De hecho, la panelista reveló que los rumores que habían circulado meses atrás con respecto a un romance con Celeste Muriega serían tan solo una "jugada" de la pareja para ocultar su relación.

“Sole Bayona no se casa, hace más de dos meses que están juntos y a Muriega la usaban de pantalla”. En el programa explicaron que Bayona le habría sido infiel a Nixon, su novio, con Guerci, por esa razón se canceló su boda.



“Como ella es bocona y salió a decir ‘Mario me escribe’, era la pantalla. No me gusta chicos esto, qué fuerte”, cerró Varela.