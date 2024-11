Cande Molfese y Tini Stoessel son amigas desde que trabajaron juntas para la exitosa serie de Disney Channel, "Violetta". Las jovenes se acompañaron en los mejores y peores momentos de cada una, cumplieron un rol fundamental en la vida de la otra, y siguieron construyendo una relación que las mantiene unidas en estos días. Sin embargo, la actriz suele recibir mensajes de odio de parte de las fanáticas de la cantante, debido a una actitud de "traicionera" que tuvo.

¿Por qué los fans de Tini Stoessel tratan de "traicionera" a Cande Molfese?

Tini Stoessel es una de las mejores amigas de Cande Molfese. La cantante estuvo a su lado durante la escandalosa separación con Ruggero Pasquarelli, al igual que la actriz la acompañó en los años donde sufrió de depresión. Mutuamente, se buscan y cuidan, como si fueran hermanas del alma. Sin embargo, las fanáticas de Tini le advirtieron a su ídola que se alejara de Molfese, ya que cada día se mostró más cercana a una persona del pasado de la artista: Camila Homs.

Desde que comenzó Bake Off Famosos, Cande Molfese conoció a muchas personas divertidas con las cuales formó una fuerte relación. Una de ellas fue la expareja de Rodrigo de Paul, Cami Homs. La influencer tiene una conocida rivalidad con Tini Stoessel, ya que la acusa de como la tercera en discordia de la relación con el futbolista. Por su parte, los fans de la cantante recuerdan todos los comentarios que Homs dijo sobre la artista, y no lo perdonan.

A pesar de ser algo de público conocimiento, Cande Molfese comenzó a subir varias imágenes junto a Camila. En algunos de los posteos, aparecían en los estudios de Bake Off Famosos o divertidas salidas nocturnas. Sin embargo, lo que despertó el enojo fueron los comentarios tiernos que se dejaban. "Te quiero Candelaria", "Yo a vos Camila"; o "Mas linda no podes ser" fueron algunos de los que despertó el enojo de los usuarios en redes sociales.

Por eso, los fanáticos de Tini Stoessel comenzaron a dejar duras críticas contra Cande Molfese por su amistad con Camila Homs. "Ya se decía que esta mina era oscura, lo termino de confirmar", "Yo no sería amiga de alguien que la forreó a mi amiga de hace años pero como no soy Cande Molfese no opino", "Una amiga de todos es amiga de nadie, justo como dijo Taylor Swift", "Tini después de ver como Cande Molfese se junta con Cami Homs", "Después de todo lo que pasó Tini por culpa de esa mujer, ¿vos te sacas fotos con ella? Mínimo deberías ocultar tu amistad en las redes", se puede leer en las redes sociales.

A.E