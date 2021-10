Revelan la lista de novias famosas de Fernando Gago en medio del escándalo

La escandalosa separación de Fernando Gago y Gisela Dulko generó una fuerte controversia con condimentos dignos de un culebrón.

Después de que se revelaran detalles de la infidelidad del futbolista con una amiga de la ex tenista, salieron a la luz los antiguos romances del deportista.

Una de las relaciones famosas fue con Silvina Luna, el vínculo fue muy breve porque la modelo descubrió que mantenía diálogo con otra mujer cuando estaba con ella. La supuesta tercera en discordia fue Micaela Vázquez, una de sus novias oficiales.

Silvina Luna y Fernando Gago.

Días atrás, la actriz hizo polémicas declaraciones sobre su vínculo con Fernando Gago. Mica habló en Pasapalabra cuando pusieron una foto de él en el panel de uno de los juegos.

"Todo bien, no me quedó nada malo pero me dio risa la pista. Me dejó y a los 6 meses se casó con ella", dijo en relación con Dulko. "Todo bien, me separé a los 22 años pero ¿le puedo decir algo? El nombre del segundo hijo es el que habíamos hablado nosotros".

Mica Vázquez habló de su relación con Fernando Gago.

Luli Fernández fue otra de las parejas del deportista pero el romance fue breve y así lo explicó ella. "A medida que lo fui conociendo me di cuenta de que era un mujeriego. Eso fue rápido por suerte y entonces le mandé un mail explicándole la verdad: yo soy otro tipo de mujer y no quiero alguien así para mí", aclaró la modelo.

Luli Fernández, otra de las parejas famosas de Gago.

El post de Gisela Dulko en medio de su separación con Fernando Gago

En medio de la polémica por infidelidad, Gisela Dulko reapareció en redes sociales. Aunque apuesta al bajo perfil, la ex tenista se animó a compartir fotos de su rutina y subió una postal en pleno entrenamiento.

"Lo hiciste", dice la imagen que decidió subir a su Insta Stories en medio de la polémica. Según reveló Cinthia Fernández, Dulko ya abandonó la casa que compartía con Fernando Gago y pidió el divorcio.

El post de Gisela Dulko en medio de su separación con Fernando Gago .



"La casa de Nordelta que habitaban los dos está vacía, Gisela se mudo a San Isidro y consiguió un colegio para su hijos allí. También me llegó la información de alguien cercano a Verónica, la amante de Gago que Gisela en un momento en el que el matrimonio estaba mal le habría sido infiel a él con un chico llamado Agustín", contó en LAM.