Juliana le pidió disculpas a Romina por los dichos, pero Alfa no le creyó

Hace unos días Juliana Diaz habló sobre la exdiputada Romina Uhrig, generando polémica y enojo por los participantes.

Juliana Diaz, habría cuestionado la maternidad de la exdiputada y dijo: "Bueno, obvio que las debés re extrañar. Pero no sé, yo el día de mañana cuando tenga hijos creo que voy a ser re psico. No los voy (a dejar). No sé si podría ser como ella tan liberal y dejarlos así tanto tiempo. Ojalá pudiésemos ser todos como Romi, yo mmm...". Romina ante el desafortunado comentario de "Tini", le manifestó: "Sí, es que literalmente me está diciendo que soy una mala madre", haciendo referencia a que la exdipuatada entró a la casa dejando afuera a sus tres hijas.

¿Cómo siguió la pelea entre Juliana y Romina?

Romina decidió encarar a Juliana, luego de los dichos que dió sobre su maternidad, y delante de todos le dijo: "Hay mucho embrollo, mucho lleva y trae". A lo que Juliana le respondió: "Bueno, lo que tenés que hacer es ir a buscar a esa persona y hablarlo".

Pero eso no terminó ahí, volvieron a tener otro cruce: "Vengo de unos días de mier... y no sólo por lo de Maxi (con quien se peleó y luego reconcilió) sino porque hay un montón de cosas personales que tengo que sanar. Muchas de las chicas me dijeron que tengo razón..." dijo Juliana. Pero la diputada no se quedó callada y le retrucó: "¿Quiénes? ¿Por qué no me lo dicen en la cara?".

"Bueno... todas coinciden. Me tiraron comentarios como que vos te habías quedado con cosas que yo dije... me lo dijeron. Y esto Romi, si sinceramente lo pensaste o lo malinterpretaste, me dolería en el alma... cuando dije que te admiro por dejar a tus hijas solas..." fue la respuesta de Juliana a Romina.

El pedido de disculpas de Juliana y las palabras de Alfa

Luego del tenso cruce entre las participantes, y cuando al parecer todo había quedado en buenos términos, "Tini" se volvió acercar a Romina pero con un pedido de disculpas: "Gracias a Dios me pude sacar una gran venda de los ojos y yo sé que lo que a vos te pasó viene por este lado de la venda que yo me saqué de los ojos. Ojalá que te des cuenta vos también. Te quiero pedir disculpas porque en su momento hablé mal de vos y estaba totalmente errada".

Romina decidió contarle el pedido de disculpas de su compañera a Walter "Alfa", y este dio un durisimo comentario:

"¿Sabés por qué te pide perdón? Porque entregó el o... por otro lado y ahora como se da cuenta de que las otras dos están jugando juntas (por la Tora y Cata), está buscando a alguien que juegue con ella".

Alfa finalizó diciendo: "Esta es igual de soret... que todas. Yo todavía estoy esperando que me venga a decir algo. Le voy a decir '¿por qué no hablás con el papá de Coti y le decís que me lleve preso?' Pelot...",