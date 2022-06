Sabrina Carballo se refirió a los rumores de romance con Nicolás Cabré

Sabrina Carballo está en boca de todos por el polémica vivo que hizo a través de sus redes sociales, en donde destapó varios escándalos, además de hablar sobre el pasado de algunas figuras del medio como Jésica Cirio, quien le iniciará acciones legales.

Ahora, invitada a "Socios del espectáculo", la participante de "El hotel de los famosos" fue consultada por un rumor del pasado que la vinculaba a Nicolás Cabré.

“¿Tuviste algo con él?”, le preguntó Mariana Brey y la actriz respondió: “No, fuimos amigos, nos llevamos muy bien”.



Luego, quiso dar detalles de por qué no habría tenido un vínculo con el galán. “Nico estuvo de novio con Celeste Cid y habiendo tantos hombres, prefiero elegir a alguien que no estuvo en pareja con una amiga, no me mezclaría”, aseguró.

Por último, Sabrina Carballo reiteró: “Fuimos amigos, empezaron a rumorear eso y nada que ver”.

El hotel de los famosos: Chanchi Estévez confesó que tuvo un romance con una participante y no es Sabrina Carballo

hanchi Estévez rompió el silencio y, después de su salida de El hotel de los famosos, confirmó que mantuvo un inesperado romance con una de sus ex compañeras.

En su paso por Socios del espectáculo, el ex deportista confesó que mantuvo un amorío con una integrantes del staff femenino pero no dijo su nombre. "Fue hace mucho que ya no me acuerdo. No está bueno que yo lo cuente. Fue hace mucho. Fue en mi etapa de futbolista. Fue antes de salir con Sabrina”, aclaró.