El comentario de Sabrina Rojas, tras el pedido de disculpas de Pampita

Después de la circulación de las fotos hot de Luciano Castro, Sabrina Rojas se mostró descontenta por la reacción de Pampita, quien hizo pícaros comentarios en su programa Pampita Online cuando vio las imágenes.

Sin embargo, la modelo pudo retractarse y, meses después de la polémica, pidió disculpas. "Pasó el tiempo, pero quiero aprovechar para pedirle disculpas a Sabrina porque creo que sí, manejamos mal el tema en el programa. Pero no lo hicimos intencionalmente. Fue un descuido y nos equivocamos un montón", tiró la conductora.

Ahora, cuando el tiempo pasó, Rojas se refirió a estas palabras. "Pampita te pidió disculpas en su programa. ¿Tomaste sus disculpas? Tu marido no se hizo cargo de las disculpas", le preguntaron en Intrusos.

"Luciano no se entera mucho de lo que pasa, garcías a Dios. Se protege de eso. Se entera más por mí que por ver la tele. Yo no pretendía unas disculpas de ella, lo único que pretendía es que revisemos nuestras formas, en este momento de cambios, para colaborar con cosas que no nos gustan. Ese día hablé puntualmente de Carolina, pero fueron varias personas, varios programas y varias mujeres que levantan la bandera del feminismo (los que hablaron). No necesitaba las disculpas, pero me parece buenísimo que haya reflexionado, que se haya dado cuenta de 'esto no está bueno'. Pero dejémosla en paz, pobre Carolina, que uno habla y parece que todo es para ella", aseguró.