Salieron a la luz fotos de Antonela Roccuzzo en medio de su supuesta crisis con Messi

La vida de las celebridades siempre está bajo la lupa de la atención pública, y esta vez no fue la excepción. Después de la reciente especulación sobre una supuesta crisis en la relación de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, nuevas imágenes han salido a la luz para desmentir los rumores y ofrecer una visión diferente de la situación.

A comienzos de esta semana, circuló el rumor de que Messi y Roccuzzo estaban atravesando una crisis amorosa. Sin embargo, la panelista Estefi Berardi desmintió la noticia en el programa "Mañanísima", confirmando que, según sus fuentes, la pareja está bien.

"Me llegaron fotos exclusivas de Antonela en Miami, lo más bien y paseando en un local con uno de sus hijos y su hermana", reveló Berardi. En las postales, Roccuzzo está en una juguetería de Boca Ratón, atenta a los productos y seleccionando algunos para sus hijos.

"Por lo que me contaron, gastaron un total de 1500 dólares. Ella hace vida normal, va ella a la juguetería. Es una diosa, no es que manda a alguien a comprar", agregó Estefi, y Lucas Bertero aportó: "Sí, pero no hay que olvidar que igual está custodiada y con temas de seguridad porque ya han vivido situaciones feas".

La supuesta crisis entre Antonela Roccuzzo y Leo Messi

En cuanto a la crisis, Estefi volvió a remarcar que Messi y Roccuzzo "están bien" y afirmó: "Seguro que han tenido miles de momentos, ¿pero quién no tiene crisis de pareja? Menos estando hace tanto tiempo".

Mientras Antonela se encuentra en Miami, el astro llegó el pasado domingo a la Argentina para comenzar su concentración por las eliminatorias en donde la Selección deberá enfrentarse ante Brasil y Uruguay.