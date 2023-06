Manu Urcera está en el centro de la polémica por el escándalo que se desató entre Nicole Neumann y su hija Indiana.

Luego de que la abogada de Fabián Cubero confirmara que Indiana denunció a su mamá por "violencia familiar", ahora se conoció que el futuro esposo de Neumann estaría involucrado más de lo que se creía en las peleas entre madre e hija.

Fue en "Socios del Espectáculo" donde analizaron el tema y revelaron que la fuerte frase que habría lanzado Urcera y que habría desencadenado distanciamiento entre Nicole e Indiana.

"Cubero está dolido, me pongo en el lugar de un papá que sabe que a su hija le habrían dicho ‘Otra vez estos quilombos con esta pendeja de mierda’. Esa habría sido la frase que habría detonado, entre muchas cosas que estaba viviendo, que Indiana decidiera irse de la casa de su madre", dijo Adrián Pallares, sacando a la luz el polémico comentario.

El entorno de Nicole Neumann apuntó contra Manu Urcera

“La gente íntima del entorno de Nicole me dice que no la ven bien a ella. Me dicen ‘fjate lo flaca que está, no la está pasando bien’. Me hablan del mal humor de él”, reveló Nancy Duré en "Socios del Espectáculo".

“Si tenés un tipo que se levanta a la mañana de mal humor, al que encima, imaginate esto para Nicole, le molestan los perros, que se pelean mucho y tienen varios encontronazos… No está bueno. Justamente por eso se estaba por cancelar la boda en mayo”, sumó la panelista, revelando que la pareja tuvo una pelea: “Me contaron que Nicole y Manuel tuvieron una pelea muy fuerte, que decidieron cancelar la fiesta y que él se iba a ir de viaje con los amigos, pero después se reconciliaron y se fueron a Brasil”.

“Él parece que fue así con todas sus parejas, como que ha sido de bajarles mucho el autoestima. No la ven bien a Nicole”, agregó Duré, mientras que Mariana Brey arrojó sin filtro “Es un machista insoportable”.

