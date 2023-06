Nicole Neumann está metida en un verdadero escándalo que puso en jaque su vida personal. La modelo enfrenta acusaciones de maltrato y una supuesta denuncia de parte de su hija Indiana.

Esta situación ha puesto en peligro su boda y toda su relación con Manu Urcera, con quien se dijo que ha tenido repetidas peleas.

En medio de este delicado asunto, desde "Intrusos", Marcela Tauro dio a entender que la boda de Nicole y el piloto de carreras pende de un hilo. “Ojo con el casamiento de Neumann. Es complicado el tema y lo quieren minimizar. No digo que se vaya a suspender, pero es complicado”, dijo.

Luego, la panelista fue por más y habló sobre la familia de Urcera: “Ellos no lo ven tan fríamente como nosotros. Y a la madre de Urcera tengo entendido que no le está gustando esto”.

“Cecilia, la suegra de Nicole. No quiere que la nena no esté en el casamiento. No quiere este escándalo, ni que falte a la foto, ni que vayan los periodistas y pregunten”, resaltó Tauro sobre la actitud que mantuvo la mujer frente al escándalo.

Luego, Maite Peñoñori sumó detalles que hacen al conflicto de Nicole e Indiana: “La más grande no se probó nada y que todavía está negada”.

El entorno de Nicole Neumann apuntó contra Manu Urcera

“La gente íntima del entorno de Nicole me dice que no la ven bien a ella. Me dicen ‘fjate lo flaca que está, no la está pasando bien’. Me hablan del mal humor de él”, reveló Nancy Duré en "Socios del Espectáculo".

“Si tenés un tipo que se levanta a la mañana de mal humor, al que encima, imaginate esto para Nicole, le molestan los perros, que se pelean mucho y tienen varios encontronazos… No está bueno. Justamente por eso se estaba por cancelar la boda en mayo”, sumó la panelista, revelando que la pareja tuvo una pelea: “Me contaron que Nicole y Manuel tuvieron una pelea muy fuerte, que decidieron cancelar la fiesta y que él se iba a ir de viaje con los amigos, pero después se reconciliaron y se fueron a Brasil”.

“Él parece que fue así con todas sus parejas, como que ha sido de bajarles mucho el autoestima. No la ven bien a Nicole”, agregó Duré, mientras que Mariana Brey arrojó sin filtro “Es un machista insoportable”.