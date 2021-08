Samanta Casais, ex participante de Bake Off, fue mamá por primera vez de Juan Ignacio.

La pastelera dio a luz este lunes y fue su mamá, Susana, quien compartió la primera imagen de su bebé en redes sociales. "¡Vida de mi vida! Te amo, Juani", expresó la mujer sobre el recién nacido.

Días antes de este momento, Samanta Casais compartió un tierno post en su Instagram anunciando la inminente llegada de su bebé, fruto de su amor con Juan Cruz Recchimuzzi.

Samanta Casais fue mamá por primera vez: mirá la tierna foto de su bebé.

"3, 2, 1. ¿Días u horas, Juani? No lo sabemos. Solo sabemos que acá te esperamos con una ansiedad terrible. Todo empezó su curso. Te amamos tanto, mamá y papá", expresó en la tierna publicación en su feed.

Al momento de anunciar su embarazo, la ex participante de Bake Off compartió un emotivo mensaje en redes. "Nuestra mejor manera de arrancar el año sin dudas fue enterarnos que íbamos a ser papás. No se imaginan la emoción y la felicidad que nos recorrió el cuerpo! No podemos creerlo todavía pero nuestro [email protected] va a llegar en 6 meses!!! Estamos muy ansiosos!", contó la polémica pastelera Samanta Casais

Samanta Casais y su pareja, Juan Cruz.

