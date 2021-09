Santi Maratea, devastado tras la muerte de Fede, un niño al que ayudó

Santi Maratea compartió con sus seguidores en las redes sociales el mal momento que vivó al recibir una esgarradora noticia.

El influencer que ayuda a través de sus redes a hacer colectas para casos solidarios le contó a sus seguidores que murió Federico Ledezma, el niño cordobés de seis añosal que había ayudado a viajar a Barcelona a tratar su enfermedad.

"Estoy triste. No sé cómo dar esta noticia y la realidad es que me gustaría no darla. Me gustaría que no fuera real", comenzó diciendo. "Ayer falleció Fede, el nene que tenía un cáncer muy raro y ayudamos a que viaje a España. El cáncer le había tomado los pulmones. Iba a volver a la Argentina porque la expectativa de vida era muy chica", continuó Maratea muy afectado.

Quebrado tras comenzar a hablar sobre esta triste noticia, Maratea comenzó a llorar y agregó: "No sé qué decir, esperé a que lo comunique la familia de Fede... Esto lo hablé con un médico amigo y me dijo 'si te metés en estas cosas, son cosas que pueden pasar’. Pero cuando pasan, son fuertes. Son cosas que no tienen explicación. Todas las creencias y las religiones hacen agua cuando preguntas: ¿por qué se mueren los nenes? No hay una puta explicación".



"No sé qué decir, comparto lo que siento y por eso lloro. No es algo que estoy pensando, pero le quiero agradecer a la familia por permitirme ser parte de su historia. Me enseñaron un montón sobre la fuerte, la unión…", expresó y para cerrar les agradeció a todos los que aportan su granito de arena: "Todas las personas que ayudaron a Fede de alguna manera. Nada de lo que hicieron fue en vano. Fede conoció lo que es volar y el mar. Fue feliz en ambas situaciones. Gracias".

Santi Maratea denunció que le quisieron robar 25 millones de pesos para su nueva colecta

Hace unas semanas, el influecner comenzó una nueva colecta y, tuvo una gran repercusión recolectando más de 25 millones de pesos para construir un espacio para infancias trans en Argentina.

El influencer compartió detalles de esta nueva campaña pero también denunció que le quisieron clonar la cuenta de la plataforma en la que recolectan el dinero. Mediante Insta Stories, Santi Maratea relató en detalle lo sucedido y hasta aseguró que conoce quién fue la persona que lo realizó.

"Nos ponemos a averiguar en el momento y lo solucionamos todo. Básicamente lo que pasó es que nos quisieron clonar la cuenta y se dieron cuenta", dijo en su descargo.

VO

VO