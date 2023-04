Santiago del Moro regresó de sus vacaciones tras haber finalizado su labor con "Gran Hermano" y fue consultado por los picantes retweets de Wanda Nara, en donde se criticaba su labor como conductor.

En una nota con LAM, el conductor habló sin tapujos sobre el tema y reonoció: "Con ella tengo la mejor. No pasa nada".

"¿Pudiste ver algo de MasterChef?", le consultó el notero del programa de Ángel de Brito para indagar sobre la labor de Wanda como presentadora. "Anoche lo vi un poquito. Llegué de vacaciones el otro día. A mí me encanta MasterChef. Me encantan los chicos. Wanda me encanta también. Tengo la mejor", aclaró Del Moro.

Luego, queriendo profundizar en estos mensajes en donde Wanda compartió retuits en donde se cuestionaba su labor al frente de "Gran Hermano", Santiago lanzó; "No sé. Eso preguntáselo a ella, no a mí. Yo no contesto cosas que no digo yo. Lo demás, ni me interesa".

Los retuits que compartió Wanda Nara que apuntaban contra Santiago del Moro

La polémica por unos mensajes que compartió Wanda Nara en sus redes comenzaron días atrás cuando algunos usuarios destacaban su labor en detrimento de la forma en que conduce Santiago del Moro.

"Me gusta más como conduce Wanda que Santiago", decía uno de los mensajes que la actual presentadora de "MasterChef Argentina" compartió en sus redes dando pie a la polémica.

