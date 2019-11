Todos los detalles del la propuesta de casamiento que recibió Charlotte Caniggia

Charlotte Caniggia estuvo en el móvil de "Siempre show", momentos antes de participar en la pista del Bailando. Allí la joven contó que su novio Robert le propuso matrimonio.

“Pampita se casó el fin de semana pasado. ¿Vos para cuándo?”, le preguntó Clara Douradinha. “Todavía no, soy muy joven y no encontré el amor de mi vida”, contestó la participante del certamen.

“¿Y Robert? ¿Te propuso casamiento?”, le consultaron sobre su novio. “Sí, la otra vez me dijo. Para mí que lo hizo jodiendo. Ni en pedo”, fue tajante Charlotte. Y, como si no hubiese quedado claro, subrayó: “Yo le dije que no quiero”.

Luego de esta declaración de la hija de Claudio Paul Caniggia, la notera muy astuta buscó la palabra del hombre en cuestión: "Fue una pavada de Instagram. Fue un juego, no hubo nada”, sostuvo Roberto.

“¿Creés que es el amor de tu vida? ¿Ves un futuro con ella?”, indagó la notera. “Uno nunca sabe, eso viene solo”, cerró Robert.

Finalmente, el empresario se refirió a su escapada de dos días a Uruguay, de la cual no le avisó a Charlotte. “Se enojó de que no la llevé, pero ella tenía que estar acá”, justificó.