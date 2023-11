Sofía Gala Castiglione se vio envuelta en un inusual y sorprendente escándalo en el Aeroparque Metropolitano cuando fue retirada de un vuelo con destino a Mar del Plata, donde se dirigía para participar en el Festival Internacional de Cine.

Según trascendió, la hija de Moria Casán recibió acusaciones relacionadas con un presunto robo de productos en el free shop del aeropuerto.

De acuerdo a los trascendidos, Sofía Gala Castiglione estaba a bordo del vuelo 1608 MDQ cuando las autoridades notaron la situación inusual. La noticia se viralizó rápidamente, y Moria Casán, madre de Sofía, no tardó en expresar su apoyo compartiendo una foto de su hija en sus redes sociales.

La palabra de Sofía Gala Castiglione

Después del incidente, la periodista de TN, Mariana Mactas, tuvo la oportunidad de conversar con la actriz en busca de respuestas.

Sofía Gala negó rotundamente las acusaciones en su contra y expresó su desconcierto por la situación: "Acá estoy. Es tan ridículo que no se puede hablar. No sé qué pasó. La verdad es que no puedo hablar de eso porque no entendí bien qué pasó", aseguró.

La actriz puso la situación en manos de sus abogados y, con un toque de humor, comentó: "Fue bastante divertido. Me bajaron del avión y después me volvieron a subir, porque se ve que no pasó nada", dijo con su particular humor.