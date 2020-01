Sol Pérez contó que fue una foto de WhatsApp el motivo de su pelea con Farro

La guerra entre Sol Pérez y Mónica Farro sigue dando que hablar y, esta vez, fue la ex "chica del clima" quien dio su versión de los hechos.

La rubia dio un móvil para Intrusos donde contó detalles de la pelea en Veinte Millones, la obra que encabeza Carmen Barbieri y en Mar del Plata. “En el grupo de WhatsApp pasó algo que yo llamé a los productores y les dije ‘chicos, yo estoy poniendo todo, pero esto no va a ir’”, contó la rubia dando a conocer el causante de semejante polémica.

Luego, aclaró lo que le molestó puntualmente. “Yo estaba dándole una nota a ustedes y alguien subió una captura con un graph, pero yo no manejo eso. Ahora no estoy viendo lo que ustedes ponen. Pueden poner ‘Sol mató un elefante’, pero yo no me hago cargo de eso. Ustedes me preguntaron si tenía algo para aprender de ‘esta chica’ y yo respondí que sí, que todos tenemos para aprender de todas las personas”, agregó la modelo.

“Me molestó que ‘esta persona’ mandé al grupo de WhatsApp (de la obra) en el que estamos todos ‘díganme qué está diciendo. Cuéntenme que no lo puedo ver’. Y yo le puse ‘che, si vos tenés algún problema conmigo y querés saber qué estoy diciendo, escribime por privado y yo te cuento’”, concluyó.