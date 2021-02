Soledad Villamil se casó en secreto con Federico Olivera

Soledad Villamil y Federico Olivera dieron el sí el pasado fin de semana en una íntima ceremonia de San Antonio de Areco.

Después de 20 años de amor, los actores decidieron dar este gran paso en una sencilla capilla de la ciudad donde residen. La información fue compartida por Rodrigo Lussich en Intrusos donde reveló que a la celebración asistieron parte de su círculo más íntimo.

Soledad y Federico están en pareja hace más de veinte años y son padres de Violeta y Clara. A pesar de mantener carreras dispares, la pareja coincidió en pandemia con talleres online donde realizaron clases magistrales de actuación.

La historia de amor del reciente matrimonio comenzó cuando compartieron set de filmación de La vida según Muriel, en 1997.

Tiempo atrás, Villamil aseguró en una entrevista para Revista Noticias cuál es la clave para el éxito de su relación duradera. "No podría decir cuál es la clave porque cada pareja debería descubrir la suya. Pero en nuestro caso, divertirnos y pasarla bien. Hay que cagarse de risa. El día que eso no pase, señal de alarma (sonríe). Sabiendo que ninguno es el dueño del otro, hoy estamos juntos, mañana no sabemos. Somos personas independientes. No hay celos, sí un compromiso de amor que hoy está más fuerte que nunca", disparó.