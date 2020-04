El mensaje de amor de Stefi Roitman que generó la reacción de Ricardo Montaner

Stefanía Roitman quedó varada en Miami con su nuevo amor, Ricky Montaner, y pasa sus días en la casa familiar del cantante.

A pesar de que hace muy poco que blanquearon la relación, la pareja se afianzó en medio de esta "convivencia obligada". Feliz por este presente, la diosa compartió un emotivo mensaje a su amor.

"Estás sentado al lado mío y no sabés que estoy subiendo esta foto. La saqué ayer y me la guardé. La veo y te veo. Mis ojos favoritos del mundo entero. Mi “chico malo” más bueno, divertido y cariñoso del universo (y sexy, ps obvio). Todo vos, entero vos, me tiene volando; me hacés sentir infinita, cuidada, amada. Cada parte tuya la amo. Gracias por ser el mejor compañero de cuarentena que puede existir. Con pelito rosa y todo. Me hacés feliz", escribió la protagonista de Simona.

Lo cierto es que estas palabras no pasaron desapercibidas por su flamante suegro, Ricardo Montaner, que comentó la publicación. "Le caemos bien a mi nuera", disparó con picardía el músico.

El agasajado, por su parte, también respondió el mensaje. "En qué momento?? Te amoo!! Me pinté el pelo rosado como tú porq tu solo tienes buenas ideas, buenas ideas como esta de subir esta foto pa sacarme esta sonrisa", comentó el músico.