Sunga: la moda que impuso Maradona en los 90's y que hoy volvió a las playas argentinas

La llegada del verano trae el desembarco de nuevas tendencias y la moda veraniega, en esta oportunidad, marca una clara preferencia en el público masculino: la del uso de la sunga. Las mallas largas son cada vez menos usadas por los argentinos que, al igual que Diego Maradona en los 90's, optan por esta prenda de origen brasilero, más arriesgada.



Si del uso de la sunga se trata, no quedan dudas de que Diego Maradona es un total referente. Él fue uno de los pioneros que se ha animado a varios osados looks a lo largo de su carrera, incluso al apropiarse de este particular ítem.







En diciembre de 1994 Diego Maradona viajó a Cancún invitado por una marca de artículos deportivos mexicana y fue junto a su mujer, sus hijas, y Guillermo Coppola. Por supuesto que para pasearse por las costas mexicanas eligió usar sunga, dos modelos muy pequeños -para ser exactos- que dejaron a la vista su impecable figura. En una de las fotos se lo ve con Claudia Villafañe y una de sus hijas. En la segunda foto posa solo y fue tomada en sus últimos años como jugador de fútbol.







Maradona en sunga: su prenda favorita verano tras verano

Diego Maradona siempre usó sunga. De hecho, era dueño de una basta colección, donde predominaban las Versace, algunas realmente diminutas. Incluso incursionó en aquellas con "colaless".



En 1979 Diego ya se mostraba en las playas uruguayas con este traje de baño al cuerpo, del tipo boxer.







En enero de ese mismo año, Diego Maradona jugó el Sudamericano con la selección Juvenil y después aprovechó para llevar a su familia a la playa. Su madre, La Tota y sus hermanos conocieron el mar y el crack se fotografió junto a ellos con el paisaje de fondo. Por supuesto también hubo espacio para "el clásico picadito" en la arena.









En 1979, Maradona cambió de look -se cortó el pelo- y se mostró sin sus clásicos rulos tipo "afro". Eso sí, la sunga estuvo presente y la elegida fue una en tonos estridentes. Un azul profundo que realzó el bronceado del futbolista.







En 1980 Diego Maradona fue a la playa con la Selección Nacional. En esta placa se lo puede ver junto al Flaco Menotti, tomando sol en Mar del Plata.







El mismo año, viajó a Río de Janeiro junto a Claudia y amigos, con quienes se divirtió haciendo ski acuático.







En 1981 se fotografió con un niño que le pidió una foto y obviamente también lucía una sunga. En esa oportunidad fue una en tono lila. Después, ese mismo verano, se mostró con una atigrada. Un osado.









En 1985 Diego Maradona les enseñó beach volley -pero no faltaron los jueguitos- a los brasileros en la mismísima Copacabana de Río de Janeiro. En sunga, obvio.











El Diego también viajó a Aruba en 1996 y deslumbró con algunos modelos de sunga, entre ellos de Versace. Un it boy total.











Sunga, por qué usar este ítem de moda

Cabe destacar que este verano, la sunga se ha impuesto como ítem de moda en la costa Atlántica y varios son los hombres que se animaron a llevarla. Es que desde hace ya algunos años, las mallas largas con bolsillos a los costados, estilo bermuda o tipo surfer, son las menos elegidas por los usuarios.





Las nuevas tendencias han reemplazado y hasta desplazado de las vidrieras esos trajes de baños que fueron comunes durante mucho tiempo, dándole paso a las osadas sungas.





La sunga proviene de las playas de Brasil, donde se usan sin pudor y desatando la sensualidad de los hombres a toda edad. Su largo, es similar al bóxer y tienden a ser ajustados al cuerpo.



El uso de sunga es un llamado a animarse a mostrar el cuerpo tal cual es, sin importar la forma o tamaño del mismo. ¿Te animás a esta tendencia impuesta por Diego Maradona en los 90's?