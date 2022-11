Tamara Báez furiosa con una seguidora de Instagram que la atacó

Tras los rumores de acercamiento con L-Gante, Tamara Báez publicó en sus historias de Instagram misteriosos mensajes contra una mujer a la que llamo "peloduro" junto con el nombre de la seguidora a la que escracha en sus redes. “¿Por qué se meten con el trabajo de una? ¿Por qué opinan tanto? ¿Por qué se meten en temas delicados? ¿Por qué no respetás a la mamá de la hija de tu amigo?”, despotricó enojada Tamara Báez. “¿Por qué no te pegás un baño antes de nombrarme a mí, peloduro, que ni te conozco, ni me conoces, ni tenés derecho a nada? Es corta, no te metas”, nuevamente manifestó muy molesta en sus stories.

La influencer se encuentra en una relacion con"El Despre", quien desmintió que estarían separados

Guardando el misterio y que vínculo tendría esta misteriosa mujer, a la que llama "peloduro", Tamara Báez dijo: “‘Publicidades que no sirven’, tira y después va y habla de ella pa’ que la sigan. Unas ganas de ganar seguidores para que le compren un par de packs. Ja, ja, ja. Tanta suerte”

“Tami salió en defensa de Eliana, la mamá de la hija del Noba. Parecería que hay una chica bardeándola y metiéndose también con ella”, fue lo publicado por una seguidora que arrobo en sus historias a Tamara, a lo que esta repostio y agregó: “Somos rechusmas, ¡pero no la vamos a hacer famosa a esta chica!”. Ademas le agregó para finalizar con el tema: “Por ahora la apodamos ‘Paulipeloduro'".