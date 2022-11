Tamara Baez: se viralizó como era antes de las cirugías y sus fans reaccionaron así

En medio de la polémica separación y acuerdos legales que tiene Tamara Báez con L-Gante, por la cuota de manutención que su hija, Jamaica, Tamara Báez es nuevamente el foco de atención por los cambios estéticos que se realizó en los últimos tiempos. La ex de Elian Valenzuela, recibió comentarios crueles luego de someterse a cirugías estéticas para cambiar su apariencia. Si bien ella se muestra mas suelta al mostrarse en sus redes sociales la vida cotidiana que lleva, siempre es motivo de críticas y recriminaciones de algunos usuarios de Instagram sobre sus intervenciones quirúrgicas.

El antes y el después de Tamara Báez luego de sus cirugías estéticas

Todo esto comenzó cuando se virálizo la imagen de la ex del L-Gante en una famosa foto de su documento de identidad cuando era adolescente, y fue el blanco para hablar de su disimíl look. Desde el color de su cabello, su rostro en el que se puede ver el cambio de su nariz y labios. En las últimas horas se hicieron virales fotos de Tamara donde se encuentra con el flequillo marcado y un pircing en la boca, mas preciso en el labio superior. El revuelo de las imágenes genero distintas opiniones entre los usuarios.

Los comentarios en las redes sobre las fotos de Tamara Báez

Tamara siempre recibe comentarios desafortunados sobre su apariencia física, y hace un tiempo, ella respondió para aquellas personas que la critican: Soy la misma persona. ¡Dios! Me vestía con ropa deportiva porque sigo siendo de barrio. Tenía flequillo, me sentía turrita ¿Y? ¿Qué problema hay? No entiendo qué les molesta o por qué se ponen contentos cuando me comentan cosas feas”.

Tamara Báez de adolescente con su flequillo recto y su pircing en los labios.

Antes de las cirugías estéticas, Tamara Báez la ex de L-Gante

“Eras otra”, fue uno de los tantos comentarios que recibió la actual novia de "El Despre".