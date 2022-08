Tamara Báez recordó su pasado humilde con L-Gante cuando tenían su emprendimiento

Tamara Báez podrá estar en una situación económica acomodada, sin embargo, ella no se olvida de sus comienzos humildes y de las formas que encontraba para ganar sustento.

A través de su cuenta de Instagram, la mamá de Jamaica compartió una foto del recuerdo del emprendimiento que tenía con L-Gante para ganarse la vida: la venta de sanguches. "Sándwich completo más papas fritas $360, aprovechen", se puede leer en la foto que compartió la joven.

"Hace dos años estábamos vendiendo sándwiches, qué lindo recuerdo", relató en sus historias de Instagram, revelando la forma en que se ganaba la vida previo a que L-Gante saltara a la fama.



L-Gante cumplió uno de sus más grandes sueños

El cantante está de gira por Europa y en París no podía perderse de visitar la famosa Torre Eiffel. Pero para sorpresa de muchos, L-Gante no solo com partió la postal con la estructura de fondo, sino que dio a conocer que cuando era niño soñaba con conocerla.

"Una vez cuando era más Wachin había editado una foto así con el fondo falso jajaja", escribió el cantautor en el pie de foto de la publicación en su Instagram. De esa forma dejó en claro, una vez más, que los sueños se cumplen.