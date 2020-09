Tamara Bella se separó a menos de un mes de haber blanqueado su amor con Pablo Muney

Hace poco menos de un mes Tamara Bella y Pablo Muney, el panelista de "Pampita On Line" blanqueaban su amor luego de que él dijera en el ciclo de Net Tv. que estaban juntos: “Estamos en pareja, ya empezando a noviar. Tampoco hicimos una presentación oficial con todos. A mis hijas les dije ‘chicas, papá está enamorado’”, supo revelar, pero en las últimas horas el mismo Pablo contó que la relación se terminó.

El panelista contó que terminaron y el final fue porque ella no habría escuchado audios de él y él no habría leído sus respuestas: ”Ella me pone ‘ayer te escribí para hacerte un par de consultas’ y yo le respondí cinco horas después.... Después me escribió ‘hola, ¿que tal?’, se lo respondí y volvió a contestarme al otro día”, contó.

Ahora luego de escuchar las, por lo menos desopilantes declaraciones de Pablo, CARAS Digital se comunicó con Tamara y ella aclaró el panorama: "La verdad es que yo nunca estuve de novia con él, él comenzó a hacerse una película que no sé de dónde la sacó. No entiendo. Me mandó un par de mensajes yo los respondí pero nunca estuvimos de novios, esa es la realidad", explicó.

"Yo no dije nada en ningún lado porque no lo quería quemar porque la verdad es que no es un mal chico, todo lo contrario es una buena persona, pero no sé por qué empezó a decir que estábamos de novios cuando no era así", sentenció.