¿Tiene nuevo amor? More Rial compartió un enigmático mensaje

La vida sentimental de Morena Rial sigue siendo un enigma. Después de su separación con Facundo Ambrosioni, la joven cantante se mostró muy cerca de Bryan Bentaberry, un futbolista uruguayo.

Sin embargo, la cuarentena obligó a muchos solteros a "mantenerse quietos" y la energía de More quedó puesta en Francesco, su hijo de dos años.

Pero a pesar de disfrutar de su soltería, la cantante deja enigmáticos mensajes en redes que dan el indicio de que su corazón no está tan solo como parece. Las pruebas son las picantes frases que comparte en sus redes sociales.

En uno de sus últimos post, la hija de Jorge Rial encendió las alarmas, ¿tiene un nuevo amor? "Llegaste tú y mejoraste mi vida, mi mundo, mi todo", dice la última placa que la rubia subió a su Insta Stories.

Aunque no hay indicios de quién sería el destinatario de semejante declaración, las miradas apuntan a Quique Sánchez, su ex "amigovio" . El joven deportista de Cañuelas es quien regala diversos "likes" a More y quien la contuvo durante su anterior separación con Ambrosioni.

¿Habrá segunda vuelta?