Tomás Holder está envuelto en una nueva polémica, luego de que su video íntimo con Aguz La Tana se haya filtrado en Internet. Los usuarios en las redes inmediatamente reaccionaron y comenzaron a hacer memes respecto del incidente.

“Se filtró un video mío, teniendo relaciones sexuales con una persona. La gente me pregunta si lo subí yo o no. Gente, yo no lo subí... No subiría algo así”, salió a aclarar Tomás Holder luego de que la noticia se haya hecho viral.

Sin embargo, pese al descontento del ex Gran Hermano, los twitteros fueron rápidos e ingeniosos para hacer memes sobre la situación. “Después de ese video jamás lo voy a poder ver a Holder de la misma manera”, lanzó un usuario en la red social.

Los mejores memes de Tomás Holder.

Muchos de los comentarios respecto al video filtrado de Tomás Holder tuvieron que ver con el disgusto e impresión que les generó, siempre utilizando el humor para expresarse.

Los usuarios no tardaron en relacionar el material que se difundió en redes con su pasado en Gran Hermano, aludiendo al programa que le dio una fama masiva, pese a haber sido eliminado en la primera semana.

A su vez, recordaron los momentos más memorables del paso de Tomás Holder por el exitoso reality de Telefe, por ejemplo, cuando confundió las palabras “apoyo” con “pollo”.

Por otra parte, algunos usuarios decidieron darle un toque más filosófico a todo el asunto y reflexionar sobre Tomás Holder y su personaje en cuestión.

Qué dijo Tomás Holder sobre la filtración de su video íntimo

En la noche del miércoles, Tomás Holder se convirtió en tendencia en Twitter luego de que su video íntimo con Agustina, una creadora de contenido, se haya filtrado. Horas más tarde, el hermanito rompió el silencio y reveló si se sentía incómodo por todo lo sucedido.

“¿Me molesta? No, a mí no me molesta porque soy partidario de que mi cuerpo es arte, siempre lo dije. No hay nada raro, es sexo, es lo normal. Sí, quizás me molesta que al tener seguidores más chicos, vean eso de mi parte. Quizás no se van a sentir del todo cómodos. Les pido perdón si tuvieron que ver eso, si se ofendieron... Pero bueno, nada, salió del alcance de mis manos. Hay gente que por un poco de fama hace lo que puede”, expresó Tomás Holder, refiriéndose a su video íntimo filtrado que revolucionó las redes.

