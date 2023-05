Carmen Barbieri invitó a Agustina la Tana, la chica que recientemente se volvió viral por aparecer junto a Tomás Holder en un video íntimo filtrado, y aprovechó para hacerle una pregunta sin filtros.

La joven reveló que vende contenido erótico y luego agregó en el programa de Barbieri: “Después de que se viralizó hablé con Tomas, de hecho anoche nos íbamos a juntar, mi novio me iba a acompañar”.

Agustina en LAM.

Fue entonces que la conductora aprovechó para consultarle el motivo por el que se iba a encontrar nuevamente con el primer eliminado de Gran Hermano: “¿Iban a hacer un trío ayer? Si querés te lo promociono, yo te hago la venta y no cobro ni un peso”.

Imagen reciente de Tomás Holder.

“Me había invitado a hacer un streaming, pero se suspendió, con Tomás está todo bien, yo lo quiero un montón”, contestó por su parte Agustina, luego de reírse por la pregunta sin filtros de la conductora.

Por último, Pampito decidió preguntarle si le gustaría participar en el Bailando 2023, y La Tana respondió: “La verdad es que todavía estoy bastante tensa con todo este tema, fue muy de golpe todo”.

La palabra de Tomás Holder sobre su video filtrado

Luego de que se viralizó el video de Tomás Holder en todas las redes sociales, el primer eliminado de Gran Hermano utilizó sus historias de Instagram para hacer un descargo al respecto.

"Se filtró un video mío, teniendo relaciones sexuales con una persona. La gente me pregunta si lo subí yo o no. Gente, yo no lo subí... No subiría algo así", empezó diciendo el rosarino en su video.

El ex hermanito rompió el silencio tras la filtración de su video íntimo.

Luego, agregó: "¿Me molesta? No, a mí no me molesta porque soy partidario de que mi cuerpo es arte, siempre lo dije. No hay nada raro, es sexo, es lo normal. Sí, quizás me molesta que al tener seguidores más chicos, vean eso de mi parte. Quizás no se van a sentir del todo cómodos". Y para cerrar sumó: "Les pido perdón si tuvieron que ver eso, si se ofendieron... Pero bueno, nada salió del alcance de mis manos. Hay gente que por un poco de fama hace lo que puede".