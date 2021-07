Tras la renuncia de Fabián Doman, se conoció quién será su reemplazo

El miércoles por la noche, Fabián Doman reveló su decisión de renunciar a Intratables. “Yo no voy a estar más en este programa. Tampoco voy a estar más en Radio La Red. No me voy a otro canal, no me voy a otra radio. Voy a cambiar en cierto modo de profesión”.

La sorpresa se dio cuando el periodista contó cómo será su nueva faceta profesional: “Voy a ser desde mañana el director institucional de una de las empresas más importantes de Argentina, y estoy hablando de Edenor, la empresa eléctrica más importante del país”, reveló. “En parte vuelvo a mi otro amor, que es la comunicación corporativa y empiezo un trabajo que requiere una dedicación full time”, cerró Fabián Doman.



Con su salida, se empezó a especular quién estará ahora al frente del ciclo de América TV. Esta mañana en "Los ángeles de la mañana", Pía Shaw dio a conocer el nombre del famoso que lo reemplazaría.

De acuerdo a la panelista, Alejandro Fantino estará ahora al frente del ciclo. “Pensé que sería Vilouta, era uno de los nombres que trascendían”, dijo Mariana Brey sorprendida con la elección.

Por último, Shaw contó que quién conduciría “Fantino a la tarde”: “Karina Mazzoco iría a las tardes en el lugar de Alejandro Fantino que es el reemplazo”.

VO