Tras ser blanco de críticas, Paula Chaves hizo su descargo

Esta semana Paula Chaves se convirtió en el centro de las críticas luego de que fuera tapa de una revista y allí se la viera un poco "seria". Sus seguidores especularon con que estaba incómoda y hasta enojada, por lo que ella se encargó de salir a explicar las razones de su pose.



“Escuché que decían que varios estábamos con cara de traste chicos no era cara de traste. Claramente, este año no era la foto todos juntos aplaudiendo y festejando. Estábamos como en una pose más moda”, explicó Paula Chaves desde su cuenta de Instagram.



Luego, Paula Chaves finalizó al respecto de forma contundente: “Igual algunos sonrieron, pero claramente, yo no estoy enojada ni seria ¡Me estoy haciendo la gata! Bueno ¡No me salió la sonrisa!”

Paula Chaves y una confesión sin filtro

A diario, Paula Chaves utiliza las redes para documentar su vida junto a sus hijos. Esta vez, eligió confesarse -sin filtro- sobre cómo es que se siente a veces con la maternidad. Fue cuando uno de sus seguidores le hizo un comentario sobre su hija, Filipa.



“¡Qué hermosa tu beba! Admiro tu paciencia”, le escribió uno de sus followers a Paula Chavez. Sin embargo, ella le respondió: “Mmmm…ayer 19 horas no hubieses dicho lo mismo…tengo mis días. Como todas…Me colapso, grito, me arrepiento…les pido perdón!”, se sinceró la mujer de Pedro Alfonso.



Por otro lado, también le preguntaron a Paula sobre cómo llevó adelantes las tareas escolares de Olivia, durante la pandemia por Coronavirus. “Hicimos muy poco colegio, la verdad. Fue un año atípico para todos…y traté de hacer lo mejor que pudimos, siempre respetando las necesidades”, aseguró Paula Chaves.



Ante todo, sinceridad.