Tremendo descargo de Mónica Farro contra Sol Pérez

La guerra entre Sol Pérez y Mónica Farro sigue adelante y, tras la suspensión de una de las funciones de Veinte Millones, la ex "chica del clima" dio duras declaraciones a la prensa.

"Yo no cobro el sueldo gracias a las que se chup.. ella Yo cobro un sueldo porque vengo a laburar todos los días, como cobra el sueldo todo el elenco. Y no es por las que ella chu…", dijo Sol en Intrusos.

Y siguió con filosas frases contra su colega. “Si a mí me llega información de cosas que hizo esta mujer antes, me imagino que a ustedes también. Ya sabemos las cosas que hizo y cómo se maneja. Yo no quiero quilombo mediático. Yo quiero ir a laburar como todos los días de mi vida", agregó.

Pero después de este descargo, Farro respondió con un contundente mensaje. “¿Jajaja besitos a todos.... pregunta: ¿¿¿quién chuparía pi.... para pagar sueldos de otros??? ¿No sería más lógico que lo haga para mí? Jajajaja, qué boluda que soy, en vez de estar en París, estoy acá pagando sueldos, jajaja”, escribió la vedette en su Instagram.

¿Responderá Sol?