Pampita se cruzó con Flavio Azzaro por su conflicto con Roberto García Moritán y despertó una verdadera polémica.

La modelo compartió en sus redes sociales una anterior nota de Valeria Degenaro, ex pareja del periodista, en la que no lo deja bien parado.

"El gran plan con Azzaro era fideos con manteca y rivotril", fue la declaración de la modelo y vedette que Pampita quiso recordar para enfrentar a quien defenestró a su esposo.

La publicación de Pampita que molestó a Valeria Degenaro.

Lo cierto es que Valeria Degenaro se metió en la polémica y no se manifestó muy contenta por esta publicación. "Me da un poco de vergüenza porque es como una etapa de mi vida en la que era mediática y hoy ya no lo soy. Me sentí un poco afectada y, de hecho, hasta usada porque Pampita no me conoce, habrá subido la foto sin saber quién soy. Pero no se dio cuenta de que por querer dañar a Flavio Azzaro también me estaba dañando a mí”, dijo en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Valeria Degenaro apuntó contra Pampita: "Me sentí usada"

La dura frase de Azzaro contra Pampita

Después del revés de Pampita, Flavio Azzaro hizo fuertes declaraciones contra la modelo de la que tuvo que retractarse.

“Querés que saquemos cosas del pasado, Pampita, de mi vida?”, dijo el periodista y apuntó a los antiguos escándalos mediáticos de los que la conductora fue parte. " Mirá que sos la cornuda de Argentina. Si queremos ser malos, somos malos todos, Pampita. Sos la cornuda", disparó.

Luego, se refirió a Valeria Degenaro. "Yo tengo respeto por Valeria, cuando lo dijo estaba enojada porque había decidido no estar más con ella”, dijo y agregó: “Yo no había hablado de ella. Yo tuve una discusión con García Moritán que terminó ahí, y en buenos términos".

Flavio Azzaro hizo un fuerte descargo contra Pampita.

AM