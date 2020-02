Al borde de la prostitución: la ex de Sergio Denis hizo una fuertísima confesión

La bomba de la semana explotó luego de una entrevista exclusiva con CARAS, en donde Verónica Monti (41), la última pareja de Sergio Denis, confesó: "Si no fuera por mis hijos me pegó un tiro". La frase repercutió tanto que la periodista transitó diferentes programas de televisión e incluso estuvo en el piso de "Incorrectas" el programa de Moria Casán, en dos oportunidades. Además, también se peleo con Barbie Simons, quien se ofuscó con ella por hacer esa declaración siendo madre de dos niños, Franca y Salvador.

Hoy, en su segunda visita al programa de América, la bella mujer hizo una confesión que despertó el asombro de todas las panelistas del ciclo, aseguró que recibe constantes mensajes de hombres que le ofrecen dinero a cambio de sexo, mediante las redes sociales. Es más la vida en Instagram de Verónica ya se vio afectada una vez cuando le hackearon la cuenta y tuvo que hacer una nueva la cual es privada.

"Muchos hombres me han llegado a ofrecer dinero por sexo, una cosa que me parece espantosa. Jamás haría algo así, aunque no tenga trabajo ni plata. Con la dignidad de una no se juega. Respeto a quienes ejercen la prostitución pero yo no la practico. No lo haré jamás, aunque no tenga un solo recurso porque mi familia no me habla y sólo recibo agresiones de parte de ellos", comentó.

Lejos de su último gran amor quien continúa peleando por su vida en el ALCLA, el centro de rehabilitación del barrio de Nuñez, Verónica parece no tener paz. Aunque si tiene en claro qué haría y que no. Mientras tanto ella continúa con su disputa legal para que el padre de sus hijos se haga cargo de una vez de la cuota alimentaria de los pequeños por la cual, según ella adeuda alrededor de 50 mil pesos.