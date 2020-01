Vicky Xipolitakis hizo una insólita confesión sobre el trabajo

Desde que fue mamá, Vicky Xipolitakis se dedicó de lleno a la crianza de Salvador Uriel y se alejó de las cámaras y los flashes.

En medio de un escándalo con Javier Naselli, su ex y papá de su hijo, por la cuota alimentaria, la vedette contó: "Mi hijo no tiene relación con su papá. Para mí es pasado y todo una vergüenza. Él se lo pierde. No tienen ningún vínculo. Ni pregunta. Una pena y una vergüenza: él y su abogada. Pero esta mamá hace todo para que no le falta nada. Trato de conseguirle todo y sino tengo a mi papá que es mi héroe".

Con respecto a su rol como mamá, Vicky detalló: "Gracias a Dios que le tocó esta mamá a mi hijo. Dejé mi vida en segundo plano para hacer a Salva feliz. Es hiperquinético y, cuando mi mamá lo cuida, queda de cama. Ella ayuda mucho. Es re mamero, es mi prioridad. Vine al canal el otro día para grabar algo y Salva se angustió porque creyó que estábamos en el pediatra, por los pasillos. Con Salvador no nos separamos".

Cerca del final, Vero Lozano le consultó sobre su estilo de vida y la rubia explicó: "No sé salir a luchar el mango porque siempre me dieron todo servido. No soy buena para trabajar, esa es la verdad. Tengo una marca de labiales y ahora vamos a sacar zapatillas. Pero regalo más de lo que vendo, porque soy muy generosa. Pongo el nombre y la imagen y que los demás trabajen. Soy camaleónica, cambio de color según la ocasión", se sinceró.