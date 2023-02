Virginia Da Cunha habló de los problemas de salud que transitó cuando cantaba en Bandana: "Pesaba 44 kilos"

Virginia da Cunha, quien se hizo conocida por formar parte de Bandana, hizo una reveladora confesión sobre sus problemas alimenticios, que transitó cuando triunfaba junto al grupo musical.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió una foto de 2001, momento de su mayor exposición en el grupo.

"44 kilos. Eso pesaba a mis 20 años, parecía una nena de 14... Iba a la facultad, practicaba deportes y hacía danza jazz. No paraba, me exigía el 10 en todo y me enojaba si la ensalada tenía aceite de más", comenzó en un extenso texto.

"Con ese cuerpo me presenté al casting y quedé elegida, de pronto millones de niñas y mujeres aspiraban a ser como yo. Mi energía no estaba en mi cuerpo, en la tierra; sino en el aire... en poder seguir en movimiento. Hasta que el mismo cuerpo me empezó a parar a través de enfermedades, pero era mi mente la que debía sanar; mi mirada la que necesitaba transformar", continuó hablando de ese presente.

"Todas las mujeres pasamos por una etapa en la vida donde nos exigimos una belleza tan superficial e impuesta que roza la enfermedad. Una etapa donde nos obsesionamos con el peso y la forma para no dejar de ser deseadas. Porque nos hicieron creer que esa era nuestra fuerza, pero es una gran trampa", advirtió Da Cunha en su mensaje y agregó: "El nuevo desafío es el equilibrio... El nuevo poder es el del trabajo interno, la nueva belleza es la del bienestar".

La reacción de Virginia da Cunha ante algunas críticas sobre su publicación

Como era de esperarse, la cantante recibió algunas críticas de personas que le señalaron que estaba igual que aquella foto a los 20 años. Inmediatamente, Virginia decidió hablar sobre este punto.

"Hay 10 kilos de diferencia y mucho trabajo de entender en qué se trata el éxito y la belleza en una mujer", comenzó.

"Sólo compartí un recuerdo que me pareció valioso para muchas jóvenes que están en crisis con su cuerpo y para las madres que sufren por ellas", cerró.

VO