Recién llegada al país, Wanda Nara compartió detalles inéditos sobre el momento en que se enteró de su diagnóstico de leucemia y cómo ha sido su vida desde entonces. Durante una conversación en el canal de streaming OLGA, la empresaria abrió su corazón y recordó los días de desesperación que vivió antes de recibir la confirmación de su enfermedad.

"Estoy bien", aseguró Wanda al ser consultada sobre su estado de salud actual. Explicó que la próxima semana deberá realizarse nuevos estudios y que sigue firme con su tratamiento. Sin embargo, el camino hasta llegar a esta estabilidad ha sido todo menos fácil.

Así vivió Wanda Nara el momento en que se enteró de su enfermedad

La empresaria relató que todo comenzó con un análisis de rutina. "Me hice un análisis y al otro día teníamos que viajar. El club le había mandado a Mauro un avión de 40 pasajeros solo para nosotros". La calma previa al viaje se transformó en caos cuando el laboratorio comenzó a llamarla insistentemente. "Llamo y digo que soy Wanda Nara, y la persona que me atiende empieza a temblar, súper nerviosa. Yo empiezo a llamar a Mauro a los gritos: '¡Acá hay algo raro!'", recordó la modelo.

En un instante, la vida de Wanda cambió drásticamente. "Me fui a una clínica a repetir los estudios. Estábamos con las valijas hechas para irnos, y de repente me vi internada". La incertidumbre y el miedo la invadieron. "Le decía a Mauro: 'Me quedan 24 horas de vida y nadie me lo está diciendo'", dijo sobre la desesperación de aquel día.

Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Tras tres días de internación, comenzaron las sospechas de leucemia, aunque nadie confirmaba el diagnóstico. La revelación llegó inesperadamente a través de los medios, cuando el periodista Jorge Lanata lo anunció públicamente. "Lo miré a Mauro y le dije: '¿Por qué no me lo dicen?'"

"Era un drama. Ahora me río, pero la pasamos horrible", confesó Wanda, quien contó que se encuentra en un mejor lugar, tanto física como emocionalmente. "Nunca lo dije. Recién hoy estoy contando un montón de cosas obligadamente porque salió a contarlo Lanata. Si no, yo no lo hubiera dicho", cerró.

