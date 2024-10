Wanda Nara sigue dando que hablar, pero esta vez no es por sus lujosos viajes o impactantes looks, sino por la insólita manera en que decidió hacerle frente al calor mientras graba “Bake Off Argentina”. La empresaria y conductora compartió en sus redes una divertida imagen donde se la ve recostada sobre cartones en medio de una tarde al aire libre.

“Estoy tirada en estos cartones que son como una playa”, comentó Wanda en tono divertido mientras se relaja en un descanso de las grabaciones. La escena, que podría pasar desapercibida, se volvió viral rápidamente debido a la inesperada simplicidad de la situación, alejándose por completo del glamour que suele caracterizarla.

Durante las largas jornadas de grabación, especialmente bajo el sol, es común que los participantes y el equipo busquen maneras de mantenerse frescos y cómodos. Sin embargo, la elección de los cartones como “cama improvisada” sorprendió a muchos de sus seguidores.

Además de su rol en "Bake Off Argentina”, Wanda sabe combinar sus apariciones televisivas con su constante presencia en redes sociales. Ya sea compartiendo detalles de su vida personal o momentos del detrás de escena del programa, la empresaria logra mantener el interés de sus seguidores y consolidarse como una figura infaltable en la farándula argentina.

El extravagante regalo que Wanda Nara se hizo a ella misma para celebrar el Día de la Madre

Wanda Nara celebró el Día de la Madre junto a sus hijos y además del cariño y regalos que los pequeños le hicieron, la mediática decidió hacerse un propio obsequio para este día. En Instagram stories, la modelo publicó que también había decidido comprarse un presente para ella misma, que, como era de esperarse, estaba cargada de lujo.

Con su característico estilo lujoso y glamoroso, la conductora de “Bake Off” optó por una serie de carteras exclusivas de marcas de alta gama, que mostró con orgullo en sus redes. “De mí para mí. Me auto sorprende todo lo que puedo hacer sola”, comentó, destacando su independencia y capacidad para regalarse lo que más le gusta.