Wanda Nara se mostró muy cerca de Wos en presencia de la China Suárez

Wanda Nara asistió a la Bresh, la multitudinaria fiesta que se hizo popular entre los famosos, y se codeó nada más y nada menos que con Wos.

La modelo fue una fiesta a la que también asistió la China Suárez, a quien se había vinculado sentimentalmente al cantante meses atrás.

Fue la experta en redes, Juariu, quien compartió la foto en donde se la ve a Wanda Nara muy cercana al cantante charlando durante la velada.

"Wanda cerró la pista y no sola, la cerró con el mismísimo Wositto, epa, epa, epa", escribió la panelista compatiendo la foto del encuentro y revelando también que la esposa de Mauro Icardi se quedó hasta el final de la fiesta.

Pero esto no fue en lo único que reparó Juariu, ya que también subió la captura de un reel de Wanda en donde se la ve luciendo tan solo una toalla, musicalizando el momento con la canción del rockero, "Arrancármelo": "Y la Wan sube este reel con un temita del Wos", acotó.

Wanda Nara y la China Suárez coincidieron en la Bresh

Ambas bailaron con Daniela Celis de Gran Hermano, quien publicó las fotos de la Bresh en sus redes sociales.

En las Historias de Instagram que publicó Daniela Celis se la puede ver a la exhermanita posando con Wanda Nara, Kennys Palacios y La Tora entre otros. Además, mostró cómo bailó con la conductora de MasterChef, muy divertidas las dos.

Luego, Daniela Celis también publicó dos imágenes con la China Suárez en la misma fiesta, muy abrazadas. "¿Más linda no podés ser, no?", escribió la ex Gran Hermano. La actriz, por su parte, la compartió a sus Historias de Instagram.

