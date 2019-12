Yanina Latorre confirmó que se separó de Diego Latorre

Tras muchos rumores y dichos, finalmente Yanina Latorre confirmó que desde hace seis meses se encuentra separada de Diego Latorre. En un mano a mano con Ángel de Brito en LAM, dio detalles de la decisión que tomaron luego de 25 años de amor.

La panelista explicó que la pareja no se está encontrando y que ella quiere estar sola. Entre lágrimas, reconoció que tras varios escándalos que rondaron a la pareja no están más juntos aunque estarán compartiendo un viaje familiar a Europa a la brevedad. En ese sentido, dijo que más allá de haber roto la pareja, en agosto pasado, ahora tienen una excelente relación y que fue una ruptura "tranquila", a diferencia de las anteriores.

"El motivo principal fui yo. Necesito estar sola y tranquila", sostuvo de forma contundente Latorre y sumó: "Acepto la infidelidad porque tengo una cabeza muy abierta. Pero yo necesito estar sola y ver como evoluciona todo eso. Fue una separación armónica, no hay puteadas. Nos van a ver juntos por todos lados". Eso sí, dejó muy en claro que aunque a veces comparten techo, no duermen juntos.

Por otro lado, la blonda dio a entender que le fue infiel a su marido, aunque hizo hincapié en que no trascendió. "Me pasaron cosas a mí y a él, la diferencia es que lo mío no trascendió". Además, la ex del futbolista no cerró la puerta a conocer a alguien nuevo y contó que "le escribe gente", pero ella tiene ganas de estar en soledad.

"Yo estoy muy bien. El está más ansioso que yo, Diego quiere viajar. Pero esta decisión es la más sana." dijo Yanina y aseguró que "El proyecto de familia está. La convivencia es difícil, nadie es perfecto. Pero en este momento de mi vida necesito estar sola. Desde hace seis meses que estoy mucho mejor que antes", cerró.