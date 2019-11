Yanina Latorre y Fabián Mazzei envueltos en una fuerte discusión en público por Araceli

Luego de que la semana pasada Araceli González contara que estaba internada por un bacteria e hiciera fuertes reclamos económicos a Adrián Suar, Yanina Latorre contó que vivió un momento muy incómodo y tenso al cruzarse con Fabián Mazzei, pareja de la actriz, en la calle, a la salida de un shopping, en la zona de Pilar.

Según relató la panelista de "Los Angeles a la Mañana", el actor, cuando ella estaba con su marido, Diego Latorre, por subir al auto, le tocó el hombro y la increpó, todo esto mientras ella hablaba por teléfono con su hija Lola.

"De la nada siento que me tocan el hombro y me doy vuelta y era Fabián Mazzei y si chicos, me comí los mocos. Él me dijo con tono elevado y muy enojado 'cuándo te paga Suar para arruinar a Araceli'. Me quedé helada, yo supongo que él se enojó porque yo en su momento opiné que como Araceli estaba sin trabajo había decidido hacer público su reclamo a Adrián, sino la verdad no se entiende porqué habló en Intrusos", comenzó contando.

"Me empezó a hablar mal de Suar, de Facundo Arana y de Luciano Castro, yo lo invité a que venga a 'LAM" y que ambos o él o ella digan lo que quieran decir. Hasta hubo un momento más tenso, Fabián me dijo 'cuando él (por Diego) te metió los cuernos Arceli te defendió... En ese momento Diego se dio vuelta y yo le hice señas como diciendo 'este es mi trabajo, dejá que lo resuelvo yo'. Bueno por suerte el tema terminó ahí pero la verdad es que no la pasé bien. Había gente filmando y todo...", relató la panelista.

¿Qué dirá Mazzei?