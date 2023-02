Yanina Latorre y Estefi Berardi volvieron a protagonizar un fuerte cruce en LAM por el escándalo con Fede Bal. Todo comenzó cuando Ángel de Brito habló sobre el pedido del actor a Fernando Burlando para que no demande a los medios que divulguen los supuestos chats con diversas mujeres.

Esto provocó que las panelistas volvieran al tema y discutieran sobre el asunto. “Él me dijo que no le gusta lo judicial, (…) pero también fue muy respetuoso con lo que pienso”, comenzó Berardi, quien además indicó que "no se puede hablar del tema" por la medida judicial que interpuso.

En ese momento, Yanina salió al cruce, negó los dichos de Estefi y aclaró: “Lo que no se puede es mostrar tus chats. Te reís como una hiena y abrís la boca porque no tenés recursos para contestarme. No se puede mostrar tus chats, que son verdaderos, si no, no hubieras mandado la cautelar”, le dijo.

Sin quedarse atrás, Berardi se defendió: “Más allá de lo que uno crea, es un delito igual porque ahí dice mi nombre y me involucra”, aseguró y al momento en que dijo sentirse "extorsionada", Latorre la frenó en seco: “Acá nadie te amenazó. Vos tendrás que hacerte cargo de las cosas que hiciste y las mentiras que decís, una periodista”.

Polémica frase de Yanina Latorre a Estefi Berardi

Pero la cosa no quedó ahí nomás, ya que Yanina apuntó contra Estefi con una polémica frase: “No pasa nada, total las mentirosas y las que salen con tipos casados se manejan así”, lanzó Latorre y agregó: “Yo, si lo hago, lo cuento porque sabés que me importa todo tres pitos. No soy como vos, no miento”.

Como descargo final, la panelista cuestionó el accionar de Berardi: “Lo mejor que tengo es mi credibilidad y mi palabra. Vos te sentás, abrís así la boca como una hiena y llamás a tus amiguitos abogados, que me gustaría saber con qué dólares les pagás”, cerró Yanina.

