Yanina Latorre contó en LAM que hacia asados en la cuarentena y que escondió a Santi Maratea, Martín Cirio y Lizardo Ponce en su auto para que puedan ingresar al lugar en donde vive. Marcela Feudale fue una de las angelitas presente que la criticó.

Estefi Berardi, quien se ausentó del programa cuando Yanina contó esto, arremetió contra su compañera desde su cuenta de Instagram. “Opino lo que opina todo el país. Criticaba al presidente, pero ella hacía lo mismo”, respondió a una pregunta que le hizo un seguidor.

Yanina Latorre le contestó a Estefi Berardi luego de que está la critique por los asados en cuarentena

“Lo peor es que lo cuenta como si fuese algo gracioso”, se despachó la panelista de Mañanisima, quien todavía sigue enfrentada con la angelita por el escándalo de los chats de Federico Bal y las infidelidades a Sofía Aldrey. Yanina Latorre lejos de quedarse callada le contestó en su cuenta de Twitter.

“Ja, ja, ja. El día que sirvas para algo, hablamos. Ni siquiera sos funcional al programa”, le respondió muy filosa la mamá de Lola Latorre. “Y sabes que tengo algo, no soy zorra… Siempre cuento la verdad, aunque no me favorezca”, siguió Yanina. “Y no seas hipócrita. ¿Quién no se mandó un moco en cuarentena? Y la atrevida me compara con el presidente”, cerró la angelita.

EF.